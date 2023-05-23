Дело Князева: правоохранители изъяли еще почти полмиллиона долларов
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура дополнительно изъяли около полумиллиона долларов по делу о взятке экс-председателю Верховного Суда Всеволода Князева.
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Деньги изъяли 22 мая во время обыска у участников дела Князева.
"В настоящее время НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", - говорится в сообщении.
Обыск был проведен в рамках досудебного расследования получения 2,7 миллиона долларов взятки Председателем Верховного Суда и адвокатом. Деньги передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.
Напомним, 16 мая антикоррупционные органы задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева при получении взятки. В тот же день Князеву и его сообщнику сообщили о подозрении в подкупе