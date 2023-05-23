Дело Князева: правоохранители изъяли еще почти полмиллиона долларов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура дополнительно изъяли около полумиллиона долларов по делу о взятке экс-председателю Верховного Суда Всеволода Князева.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Деньги изъяли 22 мая во время обыска у участников дела Князева. "В настоящее время НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств" , - говорится в сообщении.

Фото: НАБУ

Обыск был проведен в рамках досудебного расследования получения 2,7 миллиона долларов взятки Председателем Верховного Суда и адвокатом. Деньги передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

Напомним, 16 мая антикоррупционные органы задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева при получении взятки. В тот же день Князеву и его сообщнику сообщили о подозрении в подкупе