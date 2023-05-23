Азербайджан пообещал удвоить экспорт газа в Европу

﻿К 2027 году Азербайджан планирует удвоить объемы экспорта газа в Европу и выйти на поставку не менее 20 млрд кубометров, сообщает Новое время.

Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил на бизнес-форуме в Вильнюсе.

Это соответствует подписанному в прошлом году меморандуму между Еврокомиссией и Азербайджаном для замещения российского газа на фоне обострения энергетического кризиса в Европе.

"В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 млрд куб. м, в этом году этот показатель будет равен 12 млрд куб. м, а к 2027 году, я думаю, — 20 млрд куб. м. Считаю, что это минимум, поскольку потенциал есть" , — заявил Алиев.

По словам президента, теперь Азербайджан добывает больше природного газа. Также он анонсировал запуск еще одного крупного месторождения в Каспийском море. Инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят Азербайджану экономить природный газ для экспорта.

На данный момент Азербайджан экспортирует в Европу нефть, природный газ, электроэнергию, в планах — экспорт водорода, в том числе "зеленого".

Азербайджан поставляет газ в Европу через Южный газовый коридор, который состоит из нескольких частей: Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум), Трансанатолийского газопровода TANAP в Турции и его продолжения в Европе — Трансадриатического газопровода TAP, ведущего в Италию.

В марте этого года сообщалось, что Болгария готова принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана и организовать его транспортировку в Румынию, Венгрию и Словакию.