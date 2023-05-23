В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ — росСМИ
В населенном пункте Дятьково Брянской области РФ загорелся склад завода, которым пользуется оборонное предприятие. Об этом пишут российские издания и Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.
Пожар тушат с раннего утра на складе Хрустального завода. Сейчас о пострадавших не сообщается.
Этим строением может пользоваться ООО НПП "Александр" - разработчик оптических деталей и систем для космической и военной техники, подрядчика Минобороны.
Губернатор региона о пожаре ничего не сообщал.