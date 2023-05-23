В ОК "Юг" объяснили, почему во время ночной атаки РФ ограничилась дронами
Во время воздушной атаки в ночь на 23 мая российские оккупанты не применяли ракеты. Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.
"Как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в район осуществления пусков. В этот раз были маневры, но привлечения не было", — сказала она.
Гуменюк предполагает, что россияне, вероятно, хотят усыпить бдительность ВСУ.
"Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников. Где-то пытаются подыскать "ключи" к слабым местам нашей ПВО. Пока ракетная угроза высока, но не критична", — отметила она.
Напомним, ночью 23 мая на разных направлениях уничтожены шесть российских дронов Shahed-136/131.