РФ перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область — источник

Из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил источник в украинской разведке.

По словам собеседника, командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.

"В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область" , - сообщил источник.

Операция в Белгородской области охватила более 30 кв. км

По данным интерактивной карты Deep State, так называемая "серая зона" в Белгородской области занимает площадь в 31,07 квадратных километров.

При этом бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" заявляют о дальнейшем освобождении России и добавляют, что "продолжают движение дальше".