В Госдепе предупредили Грузию о возможных санкциях за возобновление авиасообщения с РФ

В Госдепартаменте США не исключают введения санкций против Грузии из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Он напомнил, что многие западные страны, в том числе и США, запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство.

"Мы были обеспокоены восстановлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций" , – отметил Миллер.

Он подчеркнул, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией.

Напомним, за последние дни Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым. Первые рейсы уже состоялись 19 и 20 мая.