Власти РФ заявляют о продолжении "зачистки" в Белгородской области

В Белгородской области РФ заявляют, что "зачистка территории" от последствий операции бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которая длится вторые сутки, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

По сообщениям российского чиновника, в области продолжается "зачистка" территории, связанная с проникновением "диверсионно-разведывательной группы". Из-за этого отселили жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского и других населенных пунктов.

Гладков также утверждает, что 22 мая населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безыменно, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка "были под многочисленным минометным и артиллерийским".

По словам российского губернатора, в результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Кроме того, в 14 населенных пунктах исчез свет, заявил Гладков.

Губернатор Белгородской области также заявил об обстрелах в понедельник Белгородского и Борисовского районов, а также Шебекинского городского округа.