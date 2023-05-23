В "Дії" теперь можно обменять водительское удостоверение

В приложении "Дії" запустили возможность обменять или восстановить водительское удостоверение. Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Электронное удостоверение действует на всей территории Украины. Теперь можно подать заявку на замену своего водительского через "Дію" в несколько кликов. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и электронное удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.

Как подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії"

Выделите меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение"; Выберите причину замены документа; Подтвердите или укажите место регистрации; Выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат); Выберите сервисный центр МВД, где будет удобно забрать пластиковый документ; Подтвердите или укажите контактные данные; Подпишите заявление; Оплатите услугу.

После подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.