В "Дії" теперь можно обменять водительское удостоверение
В приложении "Дії" запустили возможность обменять или восстановить водительское удостоверение. Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
Электронное удостоверение действует на всей территории Украины. Теперь можно подать заявку на замену своего водительского через "Дію" в несколько кликов. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и электронное удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
Как подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії"
- Выделите меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
- Выберите причину замены документа;
- Подтвердите или укажите место регистрации;
- Выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
- Выберите сервисный центр МВД, где будет удобно забрать пластиковый документ;
- Подтвердите или укажите контактные данные;
- Подпишите заявление;
- Оплатите услугу.
После подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.