Из-за обстрелов есть обесточивание в семи областях – Минэнерго

Из-за российских обстрелов в Днепропетровской области были обесточены 16 населенных пунктов, в Запорожье и Донецкой области - без света 5 населенных пунктов и две шахты. Об этом заявили в Минэнерго.

"Из-за предыдущих обстрелов и, как следствие, технологических нарушений в Днепропетровской области обесточены 16 населенных пунктов (все уже удалось оживить), в Запорожской области - 5 населенных пунктов.

В Донецкой области из-за обстрелов без света остались 5 населенных пунктов, уже вторые сутки обесточены две шахты в одном из прифронтовых городов региона" , - отчитываются в министерстве.

Также из-за постоянных обстрелов прифронтовых и приграничных с Россией территорий остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Несмотря на трудности, энергетическая система работает стабильно. Продолжаются масштабные ремонтные работы в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Ограничения для бытовых потребителей не применяются" , - добавили в министерстве.

При этом экспорт и импорт электроэнергии на эти сутки не планируются.

Также в Минэнерго отчитались о ситуации в газовой отрасли.

По словам министерства, продолжается закачка голубого топлива в хранилища - с сутки объем газа в отечественных ПХГ вырос более чем на 28 миллионов кубометров газа. Запасы голубого топлива выросли и составляют более 9,3 милрд кубометров газа.