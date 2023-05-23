Россияне ударили по многоэтажке в Авдеевке, под завалами люди — ГВА

Россияне ударили ракетами по Авдеевке, разрушив до основания девятиэтажку, два человека получили ранения, под завалами находятся люди, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей − до фундамента. Под завалами − два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина − в тяжелом состоянии", — сообщил он.

Фото: Виталий Барабаш

Глава городской военной администрации отметил, что сейчас в Авдеевке не спасают даже бомбоубежища, поскольку оккупанты бьют по городу ракетами и ФАБами (авиационная бомба с фугасной боеголовкой − ред.).

Он призвал жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.