В Грузии заявили, что авиасообщение с Россией не нарушает санкции

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Российской Федерацией не нарушает никаких санкций, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал, комментируя заявление представителя Госдепа США о риске санкций против Грузии за прямое авиасообщение с РФ.

"Ни один иностранный политик или представитель структуры не говорит, что полеты нарушают какие-либо санкции, давайте договоримся, что прямые рейсы не нарушают никаких санкций" , — отметил Папуашвили.

Чиновник считает, что требование к Грузии ввести двусторонние санкции является несправедливостью.

Папуашвили добавил, что Грузия сознательно продолжает свою политику — с одной стороны, она "придерживается международных санкций" и не позволит использовать себя для обхода ограничений, а с другой — "не вводит двусторонних санкций против России".

Ранее спикер Дерджепа Мэтью Миллер заявил﻿, что США не исключают введения санкций против Грузии из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией.