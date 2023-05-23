В Укрзализныце введут специальные женские купе

В Укрзализныце введут услугу специальных женских купе, билеты на такие места можно будет приобрести через приложение компании, когда его доработают. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александр Шевченко в Facebook.

К таким купе будут допускаться женщины, трансженщины, мамы с детьми до 6 лет любого пола. Но этот вопрос еще обсуждается.

На каких маршрутках будет доступна услуга в компании еще не определили, но это будут маршруты дальнего сообщения, пассажиры которых проводят в пути много времени.

Компания собирается протестировать нововведения в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение, делать ли их постоянной практикой. Критериями, по словам Шевченко, станут спрос и отзывы.

Купить билет в такое купе можно будет через приложение "Укрзализныци". Эта функция будет предусмотрена в одном из следующих его релизов. Доплачивать за женское купе будет не нужно.

Позже Шевченко удалил свое сообщение, а в пресс-службе компании заявили, что УЗ "рассматривает возможность введения женских купе".

Для этого нужно разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты. А также проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

"Наряду с этим мы работаем над комплексным повышением безопасности поездок: все новые и модернизированные вагоны – а это уже около 15% вагонов в активном использовании – оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника" , - добавили в компании.

"Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний будут играть ключевую роль в искоренении этого явления.