В МИД ответили Орбану: Украина будет бороться до полного освобождения территорий

Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий, которые оккупировала Россия, а заявление премьера Венгрии Виктора Орбана снимает ответственность с Москвы за развязывание войны.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на слова Орбана о том, что Украина не сможет выиграть войну.

"В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы" , — написал Николенко.

По его словам, заявлениям Орбана должны обрадоваться в Кремле, поскольку его слова оправдывают агрессию РФ против Украины.

"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас" , — отметил спикер МИД Украины.

Напомним, венгерский премьер в интервью Bloomberg сказал, что Украина не способна выиграть войну, которую против нее развязала Россия. Поэтому, по мнению Орбана, единственным возможным решением является прекращение огня и мирные переговоры.