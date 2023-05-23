В Минобороны РФ заявили о разгроме "националистов", российский легион отрицает

Министерство обороны России отчиталось о разгроме "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области, те отрицают, сообщает Украинская правда.

"Во время контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что рейду по территории Белгородской якобы предшествовали интенсивные обстрелы международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района.

Российские военные утверждают, что тех, кого они не разгромили на территории России, отбросили в Украину, "где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации".

В Минобороны РФ заявили об уничтожении более 70 человек, четырех боевыех бронированных машин и пяти пикапов.

В свою очередь в легионе "Свобода России" заявили, что продолжают вместе с "Русским добровольческим корпусом" ("РДК") освобождать Белгородскую область. Там отмечают, что российская армия ничего не смогла противопоставить "патриотам-добровольцам".

В легионе обратили внимание, что резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет, потому что все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине.

"РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но в основном происходит стихийное бегство" , - говорят в "ЛСР".

В "РДК" подчеркнули, чтобы Россия закончила войну с Украиной, надо бить врага на оккупированной им территории.

"Война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля, а его шайка не будет осуждена справедливым судом российского гнева" , - считают российские добровольцы.

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили﻿, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил﻿, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил﻿, что проникновение якобы украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области РФ вызывает глубокую обеспокоенность.