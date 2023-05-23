Франция готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности

Париж готов заключить с Киевом соглашения, направленные на предоставление ему гарантий безопасности, которые помогут защитить Украину в долгосрочной перспективе, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер МИД Франции на брифинге во вторник, 23 мая.

"Франция готова заключить с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в декларации 36-го франко-британского саммита" , - сказал он.

Отмечается, что Франция вместе со своими партнерами продолжает обдумывать лучший способ поддержки Украины в долгосрочной перспективе и во всех сферах.