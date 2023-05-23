Шольц: Украина станет членом ЕС после войны

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Россия не выиграет войну против Украины, а Киев после победы станет членом Евросоюза. Об этом Шольц заявил на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии, со ссылкой на Spiegel, сообщает Украинская правда.

"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена" , – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко встать на сторону Украины, ведь именно благодаря политике бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе сегодня действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.