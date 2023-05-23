Путин заявил, что Россия не начинала войну, а пытается прекратить ее

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не начинала войну, а пытается с помощью "специальной военной операции" (так в РФ пропагандисты называют войну против Украины, — "ДС") прекратить ее, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении российского пропагандистского агентства ТАСС.

"Девять лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа" , — сказал кремлевский диктатор на церемонии награждения российских оккупантов и чиновников.

Он отметил, что Россия переживает "нелегкие времена", но в данный момент происходит мощный момент консолидации, есть желание укрепить основы духовность, создать условия развития экономики.