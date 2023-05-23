Столтенберг приветствовал решение стран НАТО учить пилотов из Украины

Решение стран-союзников НАТО об обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16 является важным шагом, который также ускорит поставки воздушных судов в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Я приветствую решение нескольких союзников по НАТО, включая Германию, начать обучение украинских пилотов, потому что это дает нам возможность принимать решения также по поставкам F-16 позже" , - сказал Столтенберг.

По его словам, сейчас в НАТО пересматривают принципы и возможности передачи боевых боеприпасов, которые являются критически важной частью в войне в Украине.

F-16 для Украины

Ранее власти Украины начали заявлять, что украинским военным необходимы истребители F-16. Они необходимы потому, что самолеты могут выполнять боевые задания в тылу и на передовой, а также прикрывать небо как ПВО.

Позже о создании коалиции истребителей для передачи F-16 Украине заявили Великобритания и Нидерланды. Впоследствии к ним присоединился ряд стран. Благодаря этому президент США Джо Байден согласился на начало учения украинских пилотов на F-16.

Обучение украинских пилотов будет проводить Польша и ряд стран. В то же время Нидерланды могут стать первыми, кто передаст Украине F-16 .