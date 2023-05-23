"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предусматривает появление двух новых рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что в новом графике железнодорожники предусмотрели два новых рейса:

Поезд №40/39 Запорожье - Солотвино, который будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья - от Славско до Берегово;

Поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям области удобно планировать свой отдых у моря.

Кроме того, еще 2 поезда из нового графика изменят свой маршрут следования для новых сообщений:

№13/14 Киев - Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный), что даст жителям Подолья и Тернопольской области удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;

№234/233 Киев - Покровск - Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям сообщения с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

К тому же в новом графике четырем поездам УЗ продлили маршрут следования:

№43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск - Киев - Ивано-Франковск теперь под фирменную музыку будет направляться в Черкассы, давая жителям области новое удобное сообщение с Прикарпатье;

№105/106 Одесса - Киев - Одесса будет опционально направляться в и со станции Сумы, что позволит жителям добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;

№63/64 Харьков - Киев - Харьков опционально по новому графику сможет курсировать до Львова;

№53/54 Одесса - Днепр - Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.

Также отмечается, что "Укрзализныця" уменьшает время на пути следования для более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье - Ужгород, №15/16 Харьков - Ясиня, №17/18 Харьков - Ужгород, №29/30 Киев - Ужгород, №749/750 - Чоп, Ужгород, №779/780 - Сумы, №790/789-792/791 - Кропивницкий/Кременчуг и другим.

Нововведение в УЗ

"Укрзализныця" запустит тестовую услугу женских купе для повышения безопасности. Билеты можно будет купить в приложении компании.

Кроме того, УЗ хочет запустить новый тип поездов в страны Евросоюза.