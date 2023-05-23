В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Гладков в Telegram.
"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области".
Он также опубликовал ссылку на соответствующий документ.
Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в общем о текущей ситуации в приграничных регионах области Гладков ничего не сообщил.