В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Гладков в Telegram.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области".

Он также опубликовал ссылку на соответствующий документ.

Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в общем о текущей ситуации в приграничных регионах области Гладков ничего не сообщил.