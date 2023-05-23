Боррель: ЕС предоставил Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов с начала года

С начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что одобренный Советом Евросоюза план предусматривает три аспекта: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

Говоря о предоставлении артиллерийских снарядов из запасов ЕС, он отметил, что данные "на самом деле намного лучше, чем мы имели еще десять дней назад".

"Сегодня я могу объявить, что благодаря этому конкретному направлению государства-члены ЕС предоставили 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров. И было предоставлено 1300 ракет" , – отметил он, добавив, что эта передача продлится до 31 мая.

Что касается совместных закупок снарядов в оборонной промышленности, то, по словам топ-дипломата ЕС, свое намерение принять участие в проекте, "фактически подтвердили восемь из 24 стран, которые проявили заинтересованность в этой инициативе".

"Европейское оборонное агентство (EDA) взяло на себя инициативу в этом вопросе, и есть еще два проекта, один из которых возглавляет Франция, а другой – Германия. Проект EDA получит 1 миллиард евро на закупку боеприпасов" , – добавил он.

Третий аспект плана – увеличение производственных мощностей европейской промышленности – сейчас находится на обсуждении институтов ЕС.