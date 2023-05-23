В Минюсте рассказали, когда заработает международный реестр убытков

В Минюсте Украины заявили, что международный реестр убытков заработает в августе 2023 года, сообщает Новое время.

Об этом заявила замглавы ведомства Ирина Мудрая, говорится в сообщении Минюста.

"Мы уже перешли от политических деклараций к юридически обязывающим документам. Собственно, Договор, подписанный в Рейкьявике, — это документ, возлагающий определенные обязанности на страны-подписанты" , — отметила Мудрая.

На сегодняшний день продолжается процедура создания органов управления такого Договора. Это будет международная организация, в которой будет работать:

секретариат, который будет заниматься сбором информации о доказательствах нанесенного ущерба;

правление, которое будет верифицировать собранные доказательства и включать заявки в реестр;

конференция участников сторон, которая будет состоять из всех участников Договора, будет назначаться исполнительным директором и принимать правила и процедуры работы Реестра убытков.

Реестр будет включать заявки всех пострадавших в результате агрессии РФ и доказательную базу по этим заявкам. Уже следующим шагом должно стать создание Компенсационной комиссии, которая будет компетентно рассматривать такие заявки и присуждать суммы возмещения убытков.

"Планируем, чтобы по полной Реестр заработал с августа этого года. До этого времени согласуем все шаги по созданию органов управления и финансирования этой организации" , — отметила Мудрая.

По словам Мудрой, в Евросоюзе была создана рабочая группа по рассмотрению возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Первым насущным вопросом является сформировать понимание, где такие активы сосредоточены, в каких юрисдикциях и в каких суммах. Ведь все, чем мы оперируем на сегодняшний день, это открытые данные из самого Центробанка России, которые были опубликованы в начале 2022 года. Если мы говорим о суверенных активах, а это около $300 млрд, то это данные, опубликованные ими же" , — добавила представительница Минюста.

Следующим этапом в Минюсте назвали отработку правовых оснований для получения доступа к этим активам, их конфискации.

Как подсчитала Киевская Школа Экономики, по состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляла $143,8 млрд.