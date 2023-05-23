Данилов: Украинская армия до сих пор контролирует часть Бахмута

Украинская армия контролирует часть Бахмута Донецкой области, о полном взятии которого недавно заявили боевики ЧВК "Вагнер", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова CNN.

"Если они (россияне - ред.) считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это не так. На сегодняшний день часть Бахмута находится под нашим контролем".

Данилов также защищает решение властей удерживать этот город до последнего. По его словам, оборонительная операция постоянно находилась под контролем на заседаниях штаба Главнокомандующего.

"На Бахмутском направлении погибло большое количество российских военнослужащих, не только вагнеровцев, но и спецназа, десантников и представителей других родов войск российской армии. Было уничтожено огромное количество техники, и они потратили там огромное количество боеприпасов".

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