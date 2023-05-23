Генштаб: Оккупанты сосредотачиваются на пяти направлениях

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 22 мая.

В течение этих суток ракетных ударов не было. Впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Хреновка, Елино Черниговской области; Гудово, Волковка, Новониколаевка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Хромово. Нанес авиаудары в районах н.п. Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артобстрелы по районам н.п. Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы н.п. Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области, а также обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львово, Антоновку, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 3 по зенитно-ракетным комплексам.

В течение этих суток были уничтожены 4 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.