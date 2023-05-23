Суд в РФ продлил арест журналиста WSJ: в США призвали его освободить

Лефортовский районный суд Москвы во вторник продлил срок пребывания в СИЗО американскому журналисту Эвану Гершковичу на три месяца до 30 августа. В Белом доме считают, что его вообще не должны были задерживать, потому что на это нет причин, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, которое приводит The Guardian.

"Его вообще не стоит задерживать. Журналистика - это не преступление. Его нужно немедленно освободить" , - говорится в заявлении.

Кирби добавил, что США будут упорно работать, чтобы попытаться вернуть его домой. По словам Кирби, официальные лица США все еще настаивают на том, чтобы консульский доступ имел доступ к Гершковичу.

"Нет никаких оснований для отказа в консульском доступе. Мы очень хотим, чтобы этот консульский доступ был доступным" , - добавил представитель Белого дома.

Дело Евана Гершковича

В конце марта в российском Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".

Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.