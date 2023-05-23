Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

В список помощи вошли:

радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

бронированные мостоукладчики Biber — 2;

беспилотники-разведчики Vector — 46;

антидронные системы — 8;

пограничные автомобили — 6;

весовозы 8х6 — 2;

тягачи с полуприцепами — 5;

грузовики Zetros — 8.

Отметим, радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Беспилотник Vector - это БПЛА с неподвижным крылом, который способен взлетать и приземляться вертикально. БПЛА не требует пусковой катапульты или взлетно-посадочной полосы. По данным производителя, беспилотник способен работать по скорости ветра до 12 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заказала у немецкой компании Hensoldt шесть радиолокационных станций TRML-4D для зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM.