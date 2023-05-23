НАПК: Партию "Слуга народа" могли финансировать с нарушением закона

В финансировании деятельности партии "Слуга народа" выявлены признаки уголовного преступления, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), осуществляя государственный контроль за соблюдением установленных законом ограничений по финансированию политической партии "Слуга народа", выявило нарушение законодательства. Три физических лица внесли денежные взносы на счет политической партии "Слуга народа" в суммах 1 млн 700 тыс. грн, 900 тыс. грн и 296 тыс. грн (в общей сложности 2 млн 896 тыс. грн). Но НАПК установило, что эти граждане за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере" , – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что "это может свидетельствовать о том, что лица, осуществившие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии".

"Признаки совершения уголовного проступка заключаются в преднамеренном осуществлении вклада в поддержку политической партии лицами, не имеющими на то права. Ведь согласно законодательству не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом" , — подчеркнули в Нацагентстве.

НАПК направило соответствующее заключение в Национальную полицию для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований и проведения досудебного расследования в соответствии с ч. 2 ст. 1591 Уголовного кодекса Украины.

За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Недавно НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании политической партии "Оппозиционная платформа — При жизни" (ОПЗЖ) на сумму свыше 3,5 млн грн.