Боррель заочно поспорил с Орбаном: Украина может выиграть войну

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что Украина может победить в полномасштабной войне с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник.

Говоря о военной и другой помощи Украине, Боррель подчеркнул, что Европейский Союз "однозначно является лидером в поддержке Украины и будет продолжать это делать".

"Министры (обороны стран ЕС – ред.) не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому, мол, мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Наоборот, у Украины дела идут хорошо" , – подчеркнул топ-дипломат ЕС.

По его словам, Украина "спутала планы Путина относительно быстрой победы и сумела защитить себя".

Хотя Боррель не уточнил, чьи заявления он комментировал, ранее во вторник в интервью Bloomberg премьер Венгрии Виктор Орбан как раз заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

В МИД Украины заявления венгерского премьера резко раскритиковали.