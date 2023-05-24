Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон отреагировал

Россия утверждает, что два американских стратегических бомбардировщика приближались к российской границе над Балтийским морем, в Пентагоне ответили, что имело место "взаимодействие" между двумя его бомбардировщиками B-1 и российскими самолетами, сообщает Украинская правда.

По сообщению Национального центра управления обороны России, два американских стратегических (то есть способных нести ядерное оружие) бомбардировщика ранее были замечены вблизи российского воздушного пространства над Балтийским морем.

В ответ на это в воздух был поднят истребитель Су-27. В Минобороны не уточняют, когда именно произошел этот инцидент.

"Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе" , - сообщил центр.

"После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования" , - заявили российские военные.

Как пишет CNN, Пентагон подтвердил, что имело место "взаимодействие" между двумя его бомбардировщиками B-1 и российскими самолетами.