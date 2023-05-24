Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте. Аналитики объяснили это возможным продвижением "вагнеровцев" вглубь города, сообщает Украинская правда.

Аналитики напоминают, что украинские официальные лица заявили, что темп боев на Бахмутском направлении снизился на фоне продолжения ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая.

При этом, говорится в отчете, Генеральный штаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте в своей оперативной сводке за 18:00, что свидетельствует о том, что силы группы "Вагнера", возможно, продвинулись дальше вглубь города.

Генеральный штаб также сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

В обзоре указывают на то, что российские власти завершили "антитеррористическую" операцию в Белгородской области и заявили о победе над организациями "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в регионе 23 мая.

Министерство обороны России заявило, что пограничные подразделения Западного военного округа провели рейд и выгнали всех "диверсантов" из Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о завершении "контртеррористической" операции, но призвал эвакуированных гражданских подождать, прежде чем вернуться в приграничные населенные пункты.

Аналитики отмечают, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности России для обсуждения ситуации в Белгороде, а вместо этого обсудит ее на запланированном 26 мая заседании Совета безопасности, вероятно, пытаясь продемонстрировать уверенность в том, что Россия справляется с ситуацией.

Российские войска, вероятно, оттеснили силы "РДК" и "ЛСР" по крайней мере до пограничного населенного пункта Козинка, расположенного примерно в 76 км к юго-востоку от города Сумы.

Однако в "ЛСР" утверждают, что 23 мая личный состав "ЛСР" и "РДК" продолжал действовать в Белгородской области.

Ключевые выводы ISW за 23 мая: