Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
В отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте. Аналитики объяснили это возможным продвижением "вагнеровцев" вглубь города, сообщает Украинская правда.
Аналитики напоминают, что украинские официальные лица заявили, что темп боев на Бахмутском направлении снизился на фоне продолжения ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая.
При этом, говорится в отчете, Генеральный штаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте в своей оперативной сводке за 18:00, что свидетельствует о том, что силы группы "Вагнера", возможно, продвинулись дальше вглубь города.
Генеральный штаб также сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).
В обзоре указывают на то, что российские власти завершили "антитеррористическую" операцию в Белгородской области и заявили о победе над организациями "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в регионе 23 мая.
Министерство обороны России заявило, что пограничные подразделения Западного военного округа провели рейд и выгнали всех "диверсантов" из Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о завершении "контртеррористической" операции, но призвал эвакуированных гражданских подождать, прежде чем вернуться в приграничные населенные пункты.
Аналитики отмечают, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности России для обсуждения ситуации в Белгороде, а вместо этого обсудит ее на запланированном 26 мая заседании Совета безопасности, вероятно, пытаясь продемонстрировать уверенность в том, что Россия справляется с ситуацией.
Российские войска, вероятно, оттеснили силы "РДК" и "ЛСР" по крайней мере до пограничного населенного пункта Козинка, расположенного примерно в 76 км к юго-востоку от города Сумы.
Однако в "ЛСР" утверждают, что 23 мая личный состав "ЛСР" и "РДК" продолжал действовать в Белгородской области.
Ключевые выводы ISW за 23 мая:
- Российские власти завершили "контртеррористическую" операцию в Белгородской области и заявили, что 23 мая разгромили "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" (ЛСР) в регионе.
- Российские войска, вероятно, оттеснили силы "РДК" и "ЛСР" по меньшей мере до пограничного населенного пункта Козинка и, возможно, вытеснили их с территории России по состоянию на 23 мая.
- Российские источники утверждают, что 23 мая украинские силы совершили рейды на границе Харьковской (Украина) и Белгородской (РФ) областей, но ISW не нашел никаких подтверждений того, что эти рейды имели место.
- Украинские официальные лица заявили, что темп боевых действий на Бахмутском направлении снизился на фоне продолжения ограниченных контратак украинских войск на флангах Бахмута 23 мая.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Также они продолжали наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.
- Кроме того, войска РФ продолжали оборонительные операции на юге Украины накануне запланированного украинского контрнаступления.
- Помилованные осужденные из "группы Вагнера" продолжают совершать преступления в России после завершения военных контрактов с "Вагнером".
- Оккупационные власти Запорожской области объявили о начале предварительного голосования за российскую партию "Единая Россия".