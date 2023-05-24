Генштаб: Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 41 авиационный удар и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура, отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар вблизи Довжанки, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино и Гремяч Черниговской области и Гудово, Волковка, Бунякино, Стукаловка, Волфине, Новониколаевка, Стогнии, Уды, Стрелка, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Белогоровки, но безуспешно. Там же противник нанес авиаудару. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, и Спорному в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток войска РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Наносили авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецкая. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Под огонь окупантов попали Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись также Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг оккупанты нанесли авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы, в частности, Парасковеевки, Новомихайловки, Угледара, Богоявленки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

В Запорожском и Херсонском направлениях оккупационные войска обороняются. Зафиксированы вражеские авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также обстрелы Времовки, Бурлацкого, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области; Ольговского, Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья, Малой Токмачки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области. Также под огонь артиллерии врага попали Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовое, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 — по зенитно-ракетным комплексам. Также, за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala" , - говорится в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.