На следующем "Рамштайне" обсудят передачу Украине F-16
Спикер Пентагона Патрик Райдер сообщил, что следующая встреча в формате "Рамштайн" будет посвящена усилению украинской ПВО, предоставлению боеприпасов и передаче самолетов F-16, сообщает Укринформ.
Об этом он заявил на пресс-брифинге.
"В этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина предоставит обзор текущей ситуации с безопасностью в стране и расскажет о своих самых неотложных потребностях. Поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться приоритетной темой обсуждения, так же как и боеприпасы для обеспечения опять же их способности вести боевые действия. А потом будет также дискуссия о подготовке F-16", — подчеркнул Райдер.
Он также отметил, что обучение украинских пилотов будут проходить за пределами Украины, на площадках в Европе.
"Что касается более подробной информации и того, когда эти учения начнутся, как эти самолеты будут предоставлены и кто их предоставит, я не могу сказать", — добавил представитель Пентагона.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал предстоящую встречу в формате "Рамштайн" на этой неделе.