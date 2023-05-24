На следующем "Рамштайне" обсудят передачу Украине F-16

Спикер Пентагона Патрик Райдер сообщил, что следующая встреча в формате "Рамштайн" будет посвящена усилению украинской ПВО, предоставлению боеприпасов и передаче самолетов F-16, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил на пресс-брифинге.

"В этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина предоставит обзор текущей ситуации с безопасностью в стране и расскажет о своих самых неотложных потребностях. Поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться приоритетной темой обсуждения, так же как и боеприпасы для обеспечения опять же их способности вести боевые действия. А потом будет также дискуссия о подготовке F-16" , — подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что обучение украинских пилотов будут проходить за пределами Украины, на площадках в Европе.

"Что касается более подробной информации и того, когда эти учения начнутся, как эти самолеты будут предоставлены и кто их предоставит, я не могу сказать" , — добавил представитель Пентагона.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал предстоящую встречу в формате "Рамштайн" на этой неделе.