Генштаб: ВСУ ликвидировали ещё 400 солдат РФ и вертолёт Ка-52

По данным Генерального штаба﻿, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали порядка 400 российских военнослужащих, а также уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 3 танка, 21 артиллерийскую систему и 5 ББМ.

Как сообщает украинский Генштаб, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 204 760 (+400) человек ликвидировано,

танков – 3 792 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 7 424 (+5) ед,

артиллерийских систем – 3 339 (+21) ед,

РСЗО – 570 (+5) ед,

средств ПВО – 327 (+0) ед,

самолетов – 309 (+0) ед,

вертолетов – 296 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871 (+7),

крылатых ракет – 1 015 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 146 (+7) ед,

специальной техники – 440 (+7).

Данные уточняются.

Россияне вторые сутки подряд теряют вертолет: 22 мая это был ударный вертолет Ми-24.