В Пентагоне рассказали, когда ВСУ начнут обучаться на танках Abrams

Вооруженные силы США начнут обучение украинских военных работе с танками M1A1 Abrams "в течение следующей недели или около того", заявил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Голос Америки.

Около 250 украинских военнослужащих прибудут на этой неделе в Германию для участия в учениях, сообщил изданию высокопоставленный военный источник, знакомый с ходом учений, общавшийся на условиях анонимности.

Украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале этого месяца. Представители Пентагона заявляют, что еще одна партия бронетехники в количестве 31 танка M1A1 Abrams проходит ремонт в Соединенных Штатах и будет доставлена в Украину к осени.

Ожидается, что обучение в Германии продлится около 10 недель и будет сосредоточено на том, как управлять танками, как маневрировать ими в общевойсковом бою и обслуживать эту технику, сказал источник.

По словам собеседника, структура курса будет аналогична предыдущей американской программе обучения работе на бронированных боевых машинах Bradley и Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.

Прочная броня и газотурбинный двигатель "Абрамса" мощностью 1500 лошадиных сил делают его намного более совершенным, чем танки советской эпохи, которые Украина использовала с начала войны.

Администрация Джо Байдена объявила в январе, что отправит в Украину обновленную версию танков Abrams, известную как M1A2 после того, как эти бронемашины будут произведены и закуплены, что потенциально может занять годы.

В марте администрация решила вместо этого предоставить танки M1A1 Abrams, чтобы танки "как можно скорее были переданы в руки украинцев", сказал тогда Пэт Райдер.