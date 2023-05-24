Что осталось от "зеленой" энергетики в Украине

С первого дня войны объекты украинской энергетики оказались под прицелом российских военных. Энергосистема выдержала сотни атак и даже пережила первый в своей истории блекаут, сообщает Экономическая правда.

В общей сложности повреждено около 50% энергетической инфраструктуры страны. Не стала исключением и так называемая зеленая энергетика, доля которой в структуре производства до войны составляла более 13% и наращивала мощности.

Осенью 2022 года из эксплуатации были выведены почти все ветровые электростанции и около половины солнечных. Поэтому доля возобновляемых источников в энергобалансе упала более чем вдвое. Что происходит сейчас и какие варианты восстановления и развития отрасли остаются?

Потери из-за войны

До войны установленная мощность возобновляемой энергетики (ВИЭ) составляла около 10 ГВт. Большинство ее объектов построили к 2020 году - в период, когда действовал высокий "зеленый" тариф. Летом того же года депутаты его снизили.

К 2022 году инвестиции в отрасль превысили 12 млрд долл., а рынок производства электроэнергии из возобновляемых источников в разрезе игроков выглядел так.

После начала войны многие объекты ВИЭ оказались в оккупации, в регионах, где продолжаются активные бои, и в прифронтовых областях. Из-за повреждений подстанций и сетей, обстрелов, хищения оборудования оккупантами и отсутствия доступа к электростанциям работа объектов "зеленой" энергетики на временно оккупированных территориях прекратилась.

По оценке министра энергетики Германа Галущенко, до конца октября 2022 из эксплуатации пришлось вывести около 90% ветровых станций и 45-50% - солнечных. Львиная часть из них расположена на юге Украины.

Участники рынка осторожны в оценках и подчеркивают, что сосчитать точную сумму убытков сектора можно будет лишь после полной деоккупации захваченных территорий. По оценкам участников рынка, в конце 2022 года потери выглядели следующим образом.

В январе 2023 года возобновил работу первый деоккупированный объект – Трифоновская солнечная электростанция (СЭС, 10 МВт) компании ДТЭК Рината Ахметова, а на прошлой неделе – первая очередь Тилигульской ветряной электростанции (ВЭС, проектная мощность 114 МВт) Николаевской области.

Ахметов потерял больше "зеленой" генерации: на оккупированных территориях остаются три ВЭС общей мощностью 500 МВт. Это почти половина общей мощности объектов возобновляемой энергетики ДТЭК – 1,14 ГВт.

В оккупации находится еще одно крупное предприятие Херсона – ветропарк "Виндкрафт Украина" шведского бизнесмена Карла Стурена. "Виндкрафт" владеет пятью ВЭС мощностью 335 МВт, это 21% от общей мощности в Украине.

В целом большая война нанесла отрасли значительные потери, о чем свидетельствует более чем двукратное падение доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии. К 2022 году этот показатель составил 13,4%, сейчас – 5-6%.

Долговый вопрос

За год войны отрасль недополучила почти 50% средств. В начале 2023 года уровень расчетов вырос до 91%, однако в последующие месяцы снова начал падать.

Среди основных факторов низкого уровня расчетов участники рынка называют недостаточный размер тарифа на передачу "Укрэнерго", низкую результативность торговой активности "Гарантированного покупателя", отсутствие устойчивого экспорта и ценовые ограничения на рынке.

Решение хотя бы части этих вопросов могло существенно улучшить платежную дисциплину в отрасли, однако никакие шаги в этом направлении не сделаны. В то же время общая задолженность на рынке превышает 18,2 млрд грн.

"Зеленая" трансформация

Учитывая необходимость решения ряда хронических и созданных войной проблем, народные депутаты зарегистрировали шесть законопроектов, направленных на "восстановление и "зеленую" трансформацию энергосистемы Украины".

Впоследствии они были объединены и приняты в первом чтении. Документ содержит изменения, призванные стимулировать развитие "зеленого" поколения в Украине. Как именно?

Первое изменение – это введение сертификатов происхождения "зеленой" электроэнергии. Законопроект позволяет подтвердить "зеленый" статус электроэнергии, производимой из ВИЭ (солнце, ветер, биомасса, биогаз, ГЭС).

Так потребитель будет знать, что использованная им электроэнергия была экологически чистой, то есть при ее производстве не было выбросов углекислого газа.

Сертификаты также позволят освободить от ввозного налога изготовленные с использованием "зеленой" энергии отечественные экспортируемые в ЕС товары.

Второе изменение – контракты на розницу. Производители "зеленого" тока смогут сами продавать свою электроэнергию, а не через ГП "Гарантированный покупатель".

"Это будет способствовать развитию рынка, увеличит количество игроков и улучшит конкуренцию" , – объясняет глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Третье изменение – механизм самопроизводства. Потребители смогут устанавливать объекты генерации, а неупотребленные излишки электроэнергии продавать по рыночным ценам. Благодаря увеличению количества установок возрастет устойчивость энергосистемы.

"Ожидается появление сотни объектов генерации в стране. С 2030 года в механизм самопроизводства сможет добавляться только "зеленая" генерация (но смогут работать все ранее запущенные объекты – ред.)" , – говорит Герус.

Документ предлагает сохранить стимулы для ВЭС и СЭС до конца 2023 г. и долгосрочно – для малых домашних СЭС. Вводится опция Net Billing (система чистого учета) для домохозяйств: возможность отдавать излишки электроэнергии в сеть и платить только за разницу между потребленной и переданной.

Объекты ВИЭ смогут продавать электроэнергию соседним предприятиям по договорным ценам в периоды аварийных или плановых ограничений в энергосистеме. Инвесторы получат возможность устанавливать объекты генерации на территориях предприятий и поставлять им электроэнергию по договорным ценам.

"Гарантированный покупатель" сможет экспортировать "зеленую" электроэнергию на рыночных условиях.

"Благодаря вырученным от экспорта средствам будет частично покрываться оплата "зеленого" тарифа. Это поможет эффективнее продавать электроэнергию в период профицитов" , – объясняет Герус.

Примут ли законопроект

Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель положительно оценивает законопроект.

"Документ показывает, что будет с сектором ВИЭ после (окончания действия – ред.) "зеленого" тарифа, дает перспективу генерации на уровне юридических лиц (Net Billing - ред.), разрешает решать проблему разрушенных объектов" , – говорит он.

В то же время есть вопросы, по которым заинтересованные лица еще не пришли к согласию.

"Коммерческие небалансы "Гарантированного покупателя" хотят сделать ответственностью участников рынка, но они не могут за это отвечать. Ассоциации, регулятор (НКРЭКУ – ред.) и "Укрэнерго" приходят на заседание комитета по энергетике со своими позициями .Неконфликтные вопросы сразу решаются, сложные - остаются и могут затянуть обсуждение" , - говорит Оржель.

Глава Ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков считает, что отдельные положения законопроекта нуждаются в доработке.

В частности – вопрос продления действия соглашений по продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу с "Гарантированным покупателем" и продления на три года, а не на два, как предлагается, технических условий для проектов ВИЭ, действующих до 24 февраля 2022 года.

Конеченков также обращает внимание на проблему небалансов, по которой не удалось прийти к согласию с представителями профильных государственных структур.

"Мы поддерживаем внедрение так называемого механизма feed-in premium, однако некоторые его положения нуждаются в доработке. Например, продолжительность и запутанность порядка расчёта доплаты нивелирует идею" , – говорит глава ассоциации.

По словам одного из инициаторов законопроекта Андрея Жупанина, ко второму чтению представлено около 500 правок, из которых 200 – так называемый спам.