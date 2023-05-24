Кого ЕС накажет санкциями за дестабилизацию Молдовы

ЕС в рамках санкций за дестабилизацию Молдовы готовится ввести ограничения против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также топ-депутата партии "Шор" Марины Таубер.﻿ Об этом стало известно Europa Liberă, сообщает Европейская правда.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности представил 22 мая список лиц, против которых могут ввести санкции за дестабилизацию ситуации в Молдове.

В список попали пять человек. Кроме Плахотнюка, Шора и Таубер ограничения планируют против бывшего заместителя главы Генинспектората полиции Георгия Кавкалюка, который находится в розыске в стране, и российского бизнесмена Игоря Чайки.

Источники сообщили, что рассмотрение предложения началось 23 мая, а согласование будет происходить на уровне послов, что является делом нескольких дней.

Шор, Плахотнюк и Чайка, российский бизнесмен, известный своими связями с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, уже попали под санкции Соединенных Штатов и Великобритании за действия, которые наносят ущерб Республике Молдова.

Таубер и Кавкалюк впервые окажутся в санкционном списке. Таубер, вице-президент партии "Шор", возглавляла много антиправительственных протестов, которые ее партия начала в сентябре 2022 года.

Молдавская прокуратура начала против нее расследование по делу о незаконном финансировании партии. Таубер – единственная в списке, кто физически находится в Молдове.

Кавкалюк, бывший временный руководитель Главного инспектората полиции, сбежал из Молдовы в 2021 году и должен находиться в Лондоне.

В предложении о наложении санкций говорится, что бывший полицейский, который стал политиком и лидером партии "Дома мы строим Европу", участвовал вместе с Шором в организации насильственных протестов в Кишиневе в октябре 2022 года.

Игорь Чайка – единственный немолдованин в списке ЕС. В предложении по санкциям сказано, что он играл роль "кошелька" России.