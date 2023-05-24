Спецпосланник Китая обсудил в Париже урегулирование войны в Украине

Специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй во время визита в Париж обсудил политическое урегулирование "украинского кризиса" с генеральным директором по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони, сообщает Укринформ.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

Китайский дипломат, в частности, отметил, что между Китаем и Францией существует "много консенсусов по украинскому вопросу".

"Китай готов [...] укреплять диалог и обмены со всеми сторонами и продолжать расширять общую основу для политического разрешения кризиса и усилий по прекращению боевых действий" , — сказал Ли.

По его словам, на протяжении последнего времени "достигнут консенсус и заложена основа" для такого урегулирования.

Спецпосланник Пекина также добавил, что Китай поддерживает Европу в создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Как говорится в сообщении, Мондолони со своей стороны отметил, что и Франция, и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, поэтому для двух стран очень важно укреплять диалог по широкому кругу вопросов, в том числе и по Украине.

"Французская сторона придает большое значение визиту спецпредставителя Ли Хуэя и ожидает, что Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении огня и войны" , - сказал Мондолони, добавив, что Франция готова укреплять диалог и сотрудничество с Китаем.

Французская сторона еще не обнародовала свою версию разговора, а китайское дипломатическое ведомство традиционно не публикует деталей ответа французских коллег по поводу предпосылок для мирных переговоров, в частности, о выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности Украины.

Вместе с тем, как известно, во время посещения спецпредставителем Ли Киева и Варшавы в обеих столицах ему четко отметили, что любое политическое урегулирование российско-украинской войны возможно только после возобновления Украины контроля над всей международно признанной территорией.