Британская разведка: в российской армии участились случаи дезертирства
В Минобороны Великобритании рассказали о проблемах с дисциплиной в российской армии, которые обострились после начала принудительной мобилизации в прошлом году, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
По словам британских аналитиков, достоверные расследования независимых российских журналистов показывают, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке военнослужащих – больше, чем за весь 2022 год.
Российские военные пытались поддерживать дисциплину в своих рядах на протяжении всей войны в Украине, но после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года эта проблема, скорее всего, еще больше обострилась.
Судебные данные показывают, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольной отлучке, сейчас наказаны условными сроками, а это означает, что они могут быть передислоцированы в зону боевых действий в Украине.
"Усилия России, направленные на улучшение дисциплины, сосредоточены на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, а не на устранении первопричин разочарования солдат", – констатировали британские аналитики.