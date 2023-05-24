Британская разведка: в российской армии участились случаи дезертирства

В Минобороны Великобритании рассказали о проблемах с дисциплиной в российской армии, которые обострились после начала принудительной мобилизации в прошлом году, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По словам британских аналитиков, достоверные расследования независимых российских журналистов показывают, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке военнослужащих – больше, чем за весь 2022 год.

Российские военные пытались поддерживать дисциплину в своих рядах на протяжении всей войны в Украине, но после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года эта проблема, скорее всего, еще больше обострилась.

Судебные данные показывают, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольной отлучке, сейчас наказаны условными сроками, а это означает, что они могут быть передислоцированы в зону боевых действий в Украине.