Венгрия единственная не отменила ограничение импорта из Украины — Еврокомиссия

Венгрия остается единственной из стран-соседей Украины, которая до сих пор сохраняет односторонние ограничения против украинского сельскохозяйственного импорта, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявила представитель Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер.

"Есть все еще одна страна, которая не отменила единоличные меры против аграрного экспорта из Украины. Это не обязательно должно отражаться на украинском транзите (зерна – ред.), и не касается всего ЕС. Но мы предложили пакет помощи при условии, что односторонние меры должны быть отозваны. Страна, которая этого не сделала – Венгрия" , - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии, отвечая на вопросы журналистов.

Она напомнила, что 28 апреля Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины – Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией — пакет мер, который должен выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины. Этот пакет также включал прямую помощь для пострадавших фермеров в пяти странах, включая Румынию.

"Мы имели презентацию этих мероприятий с участием разных стран 3 мая. Тогда мы обсудили пакет помощи на 100 миллионов евро и условия его размещения. На данный момент, мы все еще ожидаем устранения определенных односторонних мероприятий, которые были введены до того, как мы сможем сделать следующий шаг" , - добавила Феррер.

Она отметила, что эти деньги выделяются из так называемого сельскохозяйственного резерва ЕС в размере 450 миллионов евро в год.

"Мы уже использовали часть этой суммы для первого пакета помощи (56 миллионов евро – ред.), который мы представили в марте. Сейчас мы предложили еще 100 миллионов евро для второго пакета и также – менее значительные суммы для стран, пораженных другими рыночными ситуациями и кризисами. Поэтому нам еще доступно более половины этой суммы и мы готовы ее использовать, если возникнет другой кризис или ситуация, которые в этом будут нуждаться" , - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, получила ли Еврокомиссия письмо от нескольких стран-членов, выражающих протест против выделения помощи из сельскохозяйственного резерва странам, которые прибегают к шантажу вокруг транзита зерна из Украины, представитель подтвердила, что Еврокомиссия получила такое обращение.