РФ давит на Индию, чтобы избежать полной изоляции — Bloomberg

Россия оказывает давление на Индию и правительства других стран, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать шаги, направленные на превращение России в государство-изгой из-за попадания в «черный список» FATF. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство, сообщает Новое время.

Согласно документам и комментариям чиновников, Россия преследует партнеров накануне июньского заседания глобального органа по контролю за отмыванием денег.

Внесение в черный список FATF поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой и погрузит российскую экономику в еще большую изоляцию.

Если эта мера будет принята, государства-члены, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Как пишет издание со ссылкой на официальных лиц, ранее в этом месяце Россия предупредила власти Индии о непредсказуемых и негативных последствиях для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если FATF предпримет новые меры против России.

В мае российские власти призвали Индию противостоять любым шагам Украины по включению России в черный список и заявило, что даже попадание в меньший «серый список» вызовет трудности.

Среди проектов с Индией, которые, как предупредила Россия, окажутся под угрозой:

сотрудничество нефтяного гиганта Роснефть и Nayara Energy Limited;

экспорт российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в области обороны;

российские предложения по новым совместным авиационным проектам, представленные на выставке Aero India 2023 в феврале;

технологическое и энергетическое сотрудничество на АЭС Куданкулам в Индии;

соглашение между ОАО РЖД Логистика и Индийской контейнерной корпорацией об услугах по перевозке грузов в связи с развитием торгового коридора Север-Юг.

В то же время Украина настаивает на том, чтобы Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), добавила РФ в свой черный список.

Как сообщалось, 24 февраля 2023 года Международная организация по борьбе с отмыванием денег FATF приостановила членство РФ.