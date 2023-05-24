Запад готов поддерживать Украину годами — Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться "годами", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на оборонной конференции в Лондоне.

Сунак отметил, что стратегия России, которая выжидает, что на Западе "устанут, заскучают и не будут помогать", не сработает.

"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной" , – отметил он.

Британский премьер подчеркнул, что обещания Запада по долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы дать Украине уверенность в ее способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.

Сунак также сказал, что правильное и единственное направление действий для России – это вывести войска и остановить развязанную ею войну.

Он добавил, что контрнаступление Украины имеет "все шансы на успех", и сказал, что "стоит помнить, что то, что Украина делала в течение последнего года, является [успешным] контрнаступлением".