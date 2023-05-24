СБУ сообщила о задержании агента РФ, который "сливал" позиции ЗСУ под Бахмутом

Служба безопасности задержала российского агента, который "сливал" врагу позиции украинских военных под Бахмутом и Авдеевкой, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Службы безопасности и Винницкой областной прокуратуры.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка" , — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 32-летний житель Торецка, который входит в близкое окружение одного из руководителей оккупационных "органов безопасности" в оккупированной Горловке.

Трех его сообщников сотрудники СБУ задержали в декабре прошлого года.

Этот фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

Фото: СБУ

Полученные сведения российский агент передавал своему "куратору" из подконтрольного агрессору "МДБ ДНР" во временно оккупированной Горловке. Оккупанты планировали использовать эти данные для обстрелов позиций подразделений Сил обороны.

Сообщается, что контрразведчики СБУ своевременно разоблачили вражеского пособника, задокументировали его преступную деятельность и задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.