Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий в мире

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире, сообщает Новое время.

"У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно — одинаково успешно" , — сказал он российским пропагандистам.

Пригожин снова обрушился с критикой на войска РФ, заявив, что они «по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов».