События в Белгородчине могут оттянуть войска РФ от линии фронта — СМИ

Рейд российских добровольцев на территории Белгородской области РФ может заставить Кремль оттянуть войска от линии фронта и нанести Москве психологический удар. Такое мнение Reuters высказали опрошенные эксперты, сообщает Новое время.

Аналитик британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Нил Мелвин считает, что в РФ будут вынуждены отреагировать на пересечение их границы вооруженными россиянами, разместив там войска, а также существенно укрепить всю пограничную зону, «даже если украинские бойцы не собираются идти этим путем».

"Украинцы пытаются растянуть россиян в разные стороны, чтобы сделать пробелы. Россияне вынуждены присылать подкрепление" , — говорит он.

По словам главы лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence Марка Галеотти, который также является автором книг о российской армии. вторжение в Белгородскую область выглядело как «операция по формированию украинского поля боя» перед запланированным контрнаступлением.

"Это действительно шанс сделать две вещи. Одна — взбудоражить россиян, заставить их обеспокоиться возможностью восстаний среди собственного народа. А во-вторых, заставить россиян рассеять свои войска" , — считает он.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, и отвергают потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.