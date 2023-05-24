Задымление на Крымском мосту: оккупанты заявляют об учениях

В районе Крымского моста утром появилось задымление, оккупанты объяснили это проведением учений, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, а также написали российские медиа.

"Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений" , — написал Аксенов в Telegram-канале.

Он пообещал, что движение скоро восстановят и попросил доверять только "официальной" информации.

Впоследствии пропагандисты сообщили, что движение по Крымскому мосту восстановлено в 11.00. Учения закончились, а задымление устранено.

Какого характера были эти учения и почему о них не предупредили заранее население, не сообщается.