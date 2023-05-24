Путин не сможет победить — министр обороны Британии в Киеве

Президент РФ Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить в развязанной им войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Уоллес подчеркнул, что поддержка Украины со стороны партнеров будет оставаться непоколебимой.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций. Он не достигнет успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии" , – сказал британский министр.

Он подчеркнул, что сейчас Россия "начинает осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и заканчивая танками, Storm Shadow, и уже сейчас – F-16".