Из-за обстрелов есть обесточивание в шести областях – Минэнерго
Россияне продолжают терроризировать прифронтовые и приграничные территории - в результате этого фиксируются повреждения энергетической инфраструктуры, есть обесточивания. Об этом заявили в Минэнерго.
Так, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс потребителей.
"После последнего массированного обстрела обесточенной остается шахта. Вторую удалось заживить", - отчитываются в министерстве.
Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта, а в Сумской без энергоснабжения остались 2,4 тыс потребителей.
"Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
За сутки удалось вернуть свет для почти 22 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
Также в Минэнерго рассказали об инциденте на Полтавщине - местный житель совершил нападение на бригаду энергетиков, которые выполняли работы. Во время драки нападавший использовал перцовый баллончик.
"Пострадавшие получили телесные повреждения, на утро их состояние удовлетворительное", - добавили в ведомстве.
Несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов энергетическая система работает стабильно. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и сетях, подчеркнули в Минэнерго.
При этом экспорт и импорт электроэнергии на эти сутки не планируется.
Как добавили в министерстве, за сутки объем газа в украинских хранилищах вырос на 32,5 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,3 миллиарда кубометров.