Из-за обстрелов есть обесточивание в шести областях – Минэнерго

Россияне продолжают терроризировать прифронтовые и приграничные территории - в результате этого фиксируются повреждения энергетической инфраструктуры, есть обесточивания. Об этом заявили в Минэнерго.

Так, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс потребителей.

"После последнего массированного обстрела обесточенной остается шахта. Вторую удалось заживить" , - отчитываются в министерстве.

Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта, а в Сумской без энергоснабжения остались 2,4 тыс потребителей.

"Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

За сутки удалось вернуть свет для почти 22 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой и Запорожской областях" , - говорится в сообщении.

Также в Минэнерго рассказали об инциденте на Полтавщине - местный житель совершил нападение на бригаду энергетиков, которые выполняли работы. Во время драки нападавший использовал перцовый баллончик.

"Пострадавшие получили телесные повреждения, на утро их состояние удовлетворительное" , - добавили в ведомстве.

Несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов энергетическая система работает стабильно. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и сетях, подчеркнули в Минэнерго.

При этом экспорт и импорт электроэнергии на эти сутки не планируется.

Как добавили в министерстве, за сутки объем газа в украинских хранилищах вырос на 32,5 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,3 миллиарда кубометров.