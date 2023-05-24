Компания "Укргаздобыча" запустила новую поисковую скважину глубиной 5 800 метров. В настоящее время ее мощности составляют 580 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", в состав которого входит "Укргаздобыча".

"Это одна из самых мощных скважин, запущенных компанией за последние годы. Более того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются более чем в 6 млрд кубометров. Сейчас в указанном блоке происходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной" , – рассказал руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Месторождение имеет значительные перспективы и вместе с тем сложное геологическое строение, сильно усложненное глубинными разломами и имеющее блочный характер. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями, отметили в компании.

"За неимением технологий ранее разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможной. Недавно мы провели там современные 3D сейсмические исследования, что дало возможность спроектировать эту поисковую скважину.