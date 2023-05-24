Подстрекал к провокациям в Лавре: СБУ задержала религиозного блогера

Служба безопасности задержала в Киеве антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы Кремля и подстрекал к провокациям в Киево-Печерской Лавре, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины" , — сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года.

В частности, он подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых обвинял Украину "в развязывании войны".

Также свои выступления блогер записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.

После начала войны он публично поддержал агрессивную политику Кремля и оправдывал захват украинских территорий.

Фото: СБУ

Во время обысков у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъята запрещенная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры РФ.

На основании собранных доказательств блогеру сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.