Зеленский провел заседание Ставки: что обсуждали

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами, а также концепцию перехода на новые типы самолетов.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

О ситуации на фронте докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, а также командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица" и "Таврия".

"От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства" , - сообщил Зеленский.